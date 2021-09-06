【旅奇傳媒/編輯部報導】盛夏已接近尾聲，還沒出門趴趴走的民眾，趁著豔陽天，徜徉東北角迷人的山海風光吧！東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處（以下簡稱東北角管理處）特別祭出聯合振興方案—「i趣東北角 嗨翻一夏」，精選16家業者同步釋出優惠方案。

參與的業者從專業水域遊憩：龍洞灣海洋公園、龍洞四季灣、福隆帆船俱樂部；多樣化設施的園區或飯店：藍灣海濱休憩園區、龍門露營渡假基地、福容大飯店–福隆店；到舊草嶺環狀線周邊：藍灣咖啡Blue Bay Cafe–福隆店、灆咖啡石城店、萊萊秘境、馬崗哨所Empress Gallery；以至山間私房景點：古道客棧、禾香居柴燒窯烤麵包、聽濤cafe；與持續延伸至宜蘭壯圍的：九號咖啡外澳館、灆咖啡Seaview Coffee、Pain de KAI可為烘焙–壯圍沙丘服務園區，讓趕在殘夏之際出門的旅客，邊享優惠邊遊賞東北角滿溢海洋渡假氛圍的特色景點！

即日起至2022年2月28日到東北角指定店家，關注東北角之友FB粉絲專頁並填寫線上問卷，就有機會得到限量「大東北角觀光圈 振興券」，享有消費滿三百折抵一百的好康福利，若至店填寫問卷還可加碼抽「東北角專屬好禮」！

獨木舟、帆船、風浪板 多元海上活動任遨遊

自東北角鼻頭隧道出來，車窗邊一閃而過的龍洞灣海洋公園，是一生態豐富的保育園區，園內隱藏著天然海水游泳池、海景咖啡屋及海濱生態暨地質解說教室，設有專業教練提供浮潛、獨木舟及潛水課程，更是海洋教育校外教學重地，應接不暇的水域活動讓大小朋友均得徜徉在生態學習的樂趣中，領會海洋帶來的饋贈。

▲福隆帆船俱樂部提供一系列海上活動項目講解教學。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

而順龍洞灣岬而下，能見到白色堡型建築的顯著地標-龍洞四季灣，是東北角的專屬遊艇港之一。擁有得天獨厚的海蝕地形，塑造出遊艇港、海水戲水池連同潮間帶等海濱生物教室建立的絕佳環境除。此之外，龍洞四季灣還為毛小孩們打造了寵物游泳池、設有宣導海洋復育重要性的軟絲復育館等，以人為本體貼自然的娛樂設施，給遊客與眾不同的海上遊憩活動。

再繼續往南，設置在福容大飯店-福隆店旁的福隆帆船俱樂部，則是全台最專業的獨木舟主題樂園，舉凡趴板、衝浪、SUP立式滑槳、獨木舟、風浪板、OP帆船、雷射帆船、hobiecat雙體帆船講解教學應有盡有，且配合了器材租借，不讓遊客辛苦地背負大包小包，就能來一場難得的獨木舟體驗行。

環狀線上尋咖啡 東北角騎遊觀海去

壯麗的海景致使東北角出現了多家以海為主題的園區。值得一訪的藍灣海濱休憩園區，涵蓋可觀賞海濱植披的接龍拉拉車遊程、海水浴場沙灘活動，且可漫步於造景步道甚或追憶抗日紀念碑的設立故事，一旁，保有閩南式建築的半室外咖啡廳涼爽而通風，並裝飾有時下正夯的龍角蕨造景，進入的瞬間就能感受到濃厚的南洋風情。

隨著近年國人運動意識的興起，東北角管理處遂結合當地人文地貌打造舊草嶺環狀線自行車道，串連福隆至頭城北部石城絕美的海岸風景線，而在這些美景周邊時不時現蹤的海景咖啡屋，為這條海岸線點綴出珍珠般的亮點。

▲福隆遊客中心旁的藍灣咖啡–福隆店，提供美味餐點。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

自福隆遊客中心開始，即有遮陽避雨的藍灣咖啡–福隆店，淺藍色的天花板裝潢，搭配香醇濃郁的咖啡、咖哩飯，不失為豔陽暴雨時最適宜的休整空間。騎行到石城，利用海岸高低差修築的紅磚雙層建築灆咖啡石城店，有可遠眺龜山島海景的180度觀景台，一側附設停車場和浮雕廣場，展示多幅宜蘭開墾圖，訴說著此地曾受西班牙人佔領的歷史軌跡，室內則以藍白為主調飾以西式家俱，不經意融入在地文化背景的巧思，帶給自行車愛好者補充資源兼品味在地的場域。

▲改建自萊萊分校的萊萊秘境，提供咖啡、茶飲、點心。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

同樣位於環狀線上的萊萊秘境，改建自萊萊分校，由室外延伸進室內的裝置藝術是網美打卡的地標，穿過近旁樹林隧道後，更有全台最大的火龍岩矗立眼前，步回店內，生活味十足的空間不光提供咖啡、茶飲、點心，也出人意表地有著平價的宜蘭燒餅、海菜蛋花湯等在地味！

▲馬崗哨所Empress Gallery精緻的美食鮑魚滷肉飯套餐。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

依循濱海公路回到福隆，灣岬間轉角的不起眼處，躲著原哨所改建的馬崗哨所Empress Gallery，小而精緻的店內現正展示著貓畫家Pepe Shimada的插畫收藏展，外加設置了欣賞海景第一排位置絕佳的躺椅，讓遊客同時感受藝術文化和天然海景交織而成的高質感假期，此外，這裡還有一項獨特的美食鮑魚滷肉飯，僅只在假日的東北角才能吃得到，無論是行車途經甚或自行車休息，馬崗哨所都是上乘之選！

山中藏美食 健行者的私房收藏

看過了濱海沿線，一道之隔的山中藏著幾間健行者才知道的私房景點，是走訪草嶺古道、進入大里天公廟祈福或至鼻頭角稜谷線步道運動時最好的休憩場所。當處草嶺古道虎字碑護管所原址的古道客棧，為使遊客能快速地補回登山時失去的體力，特別供應了方便食用的冰滴咖啡、茶葉蛋、便當、現打果汁等。

▲位在大里遊客中心處的禾香居柴燒窯烤麵包。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

而距大里天公廟不遠，提供遊客諮詢服務的大里遊客中心處，有難得的手沖咖啡店—禾香居柴燒窯烤麵包，這位回家鄉打拚的師傅，運用食材最原始的風味製作出「虎字碑」圖騰的柴燒窯烤麵包，並結合宜蘭特色名產供應石板披薩，若時間充足可以在此停歇，感受一下師傅的手沖咖啡連同他的熱情。

回到鼻頭角一帶，由廢棄軍營改建而成粉色迷彩的聽濤cafe，是爬鼻頭角步道的中繼站，於窗前落座來一杯冰涼繽紛的氣泡飲，可謂炎日下的絕佳享受，臨走前再帶一瓶招牌冰滴咖啡，邊遊覽驚人的360度環景視野，邊享用咖啡的沁心濃郁。

東北角暨宜蘭海岸國家風景官網：

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