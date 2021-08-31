警方追回金鍊贓物。（謝明俊攝）

警方查扣蔡嫌懸掛他車車牌。（謝明俊攝）

苗栗縣警頭份分局日前轄內發生一起民宅遭竊案，警方循線調閱路口監視器，發現竊嫌得手後騎機車逃逸，一路由頭份追查到台中，還發現竊嫌途經三義鄉雙湖高架橋下平面道路時，還不慎失控撞及路旁護欄，警方最後在台中逮捕蔡姓嫌犯，詢後依法送辦。

頭份警分局是在28日上午接獲轄內民眾報案家中金項鍊遭竊，警方經到場勘查採證後，確定失竊物品為金項鍊2條、金戒子4只，分局隨即成立專案小組全力查緝。

專案人員經調閱相關監視器，發現竊嫌是騎乘一輛懸掛失竊車牌的淺藍色機車，前往失竊現場犯案，得手後再沿台13線往南行駛逃逸，警方還發現竊嫌行經三義鄉雙湖橋下，還不慎失控自撞路旁水泥護欄，警方經比對確定機車懸掛其它車牌，以車牌追查下，確認住在台中市的蔡姓男子涉有重嫌，員警立即趕往蔡嫌住處埋伏。

專案人員埋伏多時至30日下午，見到蔡嫌外出隨即上前盤查，蔡嫌當場坦承行竊，警方並在蔡身上查扣金鍊1條、及現金15500元、並循線赴台中市大里區1家機車行查扣涉案車牌等贓證物。詢後已依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。