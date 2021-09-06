民進黨立委林岱樺身陷政治獻金不法案疑雲，調查局南機站展開調查時，傳喚陳姓證人到案說明，調查官卻疏於注意，導致相關筆錄、提示資料遭竊，由於陳男將筆錄帶回林岱樺服務處，調查局6日傳喚林岱樺服務處的林姓、周姓主任到案說明，2名主任面對媒體提問不發一語，隨即進入南機站接受調查。

林姓主任6日上午9時20分，由林岱樺林園服務處周姓主任陪同前往調查局南機站接受調查，2人面對媒體詢問全程不發一語。

調查局南機站筆錄遭竊案 林岱樺服務處主任今到站說明
偵查筆錄遭證人竊走 調查局否認有立委關切 不影響偵查
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