筆錄遭竊帶到立委林岱樺服務處 2主任到案說明 10:322021/09/06 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林姓主任（綠衣）6日上午9時20分，由林岱樺林園服務處周姓主任（橘衣）陪同前往調查局南機站接受調查。（洪浩軒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委林岱樺身陷政治獻金不法案疑雲，調查局南機站展開調查時，傳喚陳姓證人到案說明，調查官卻疏於注意，導致相關筆錄、提示資料遭竊，由於陳男將筆錄帶回林岱樺服務處，調查局6日傳喚林岱樺服務處的林姓、周姓主任到案說明，2名主任面對媒體提問不發一語，隨即進入南機站接受調查。 林姓主任6日上午9時20分，由林岱樺林園服務處周姓主任陪同前往調查局南機站接受調查，2人面對媒體詢問全程不發一語。 調查局南機站筆錄遭竊案 林岱樺服務處主任今到站說明 偵查筆錄遭證人竊走 調查局否認有立委關切 不影響偵查 #服務處 #林岱樺 #筆錄 #到案說明 #調查局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 證人偷筆錄向綠委通風報信 2調查官涉嫌洩密 09:002021/09/05 社會 證人偷筆錄遭影射陷政治獻金案 立委林岱樺親上火線喊冤：絕無此事 17:102021/09/05 政治 疑涉政治獻金不法案 林岱樺將對外說明 15:322021/09/05 政治 女調查官滑手機 證人竊走筆錄 04:102021/09/06 社會新聞 調查局筆錄資料遭竊 南機站：不影響後續調查 14:252021/09/05 社會 林岱樺駁斥通風報信 質疑政治抹黑 04:102021/09/06 社會新聞 魚塭旁種電 養殖戶促業者釋疑 04:102021/09/06 地方新聞 總統要求提高攔截率 軍購預算暴增 軍方加碼189億買魚叉飛彈 04:102021/09/06 焦點要聞 1頭豬補助500元 業者嘆杯水車薪 04:102021/09/06 社會新聞 蔡小虎IG遭盜用詐騙 親陪粉絲報案 04:102021/09/06 娛樂新聞 新竹越南雜貨店查獲18公斤豬肉產品 呈非洲豬瘟陽性反應 09:552021/09/06 社會 社會熱門新聞 影》台中港31號碼頭大型貨櫃輪吊車翻覆 1命危1輕傷 - 社會 紅色法拉利國道滑壘遭護欄「穿心」 千萬車體全毀慘成廢鐵 - 社會 22歲台捷混血女模輕生 夫遭控施暴、吃軟飯6點聲明回應 - 社會 酒店妹醉醒驚見男客「跪後面一直動」哭求停止 提告知真相更慘 - 社會 【獨家】軍紀無存 馬防部士官離譜在營內性侵女兵 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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