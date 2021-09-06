萬華警分局退休酈姓員警，以「條子鴿」為名在臉書發文，聲稱曾開出違規紅單，而駕駛就是時任行政院院長謝長廷的兒子，遭到長官致電關心，隔天就收到2支申誡。但謝的兒子謝維洲則稱「完全是假新聞」，否認此事，北市警局則稱酈已經退休，謝長廷任職時間與條子鴿在北市服務時間不相符，不予回應。

酈姓男子尚未到達可以領月退的年齡，退休前，曾告訴同儕，自己要去開飛機，因為曾經擔任軍職，轉往警職後，曾在保一總隊、國道警察服務，不過，退休後沒有去航空公司服務，卻在議員侯漢廷士林服務處擔任副主任一職。

酈常在士林服務處一帶活動，日前看到士林警分局員警開單，有感而發，在臉書上貼文，稱自己攔下一部賓士，駕駛嗆「你不知道我爸是誰？」在他依法開單後，卻接到副分局長的電話，因「態度不佳」，被記申誡。

北市警局表示，酈已經退休，民眾講述自己的經驗，市警局人事室也不會主動調查真偽，至於開單原因，酈留言提到，督察組長私下告訴他，就是因為遭到謝公子檢舉，才會以態度不佳遭處分。警局表示，任何懲處都有電腦紀錄，是否與謝有關，他自己最清楚。

北市警局表示，酈是在謝長廷卸任院長後，才調入北市警局服務，開單以及被處分的時間點與所述不符，明顯有誤。

另外條子鴿，在臉書自我介紹，從戰機飛行員變成基層小警員，一路上當過鎮暴警察、派出所管區、霹靂小組、國道警察到刑事警察。但他曾告訴同儕，退休後要去開飛機，可以擁有高薪，不過，現在他在北市議員侯漢廷辦公室服務。