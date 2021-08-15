新北警除加強交通違規取締外，更結合監理站及環保局實施聯合稽查，擴大防處青少年改裝車輛。（新北交大提供）

新北警除加強交通違規取締外，更結合監理站及環保局實施聯合稽查，擴大防處青少年改裝車輛。（新北交大提供）

暑假期間警方除加強青少年保護措施外，因應疫情趨緩、警戒降級，為防制青少年利用深夜集結從事危險駕車、打架滋事等歪風蔓延，新北警分析轄區道路特性，民眾報案，針對台七乙、疏洪道路等36條道路列入加強勤務部署路段每周五、六、日規畫夜間及深夜時段，加強查察超速、闖紅燈、無照駕駛、危險駕車、酒後駕車及改裝排氣管等重大違規情事，確保行車安全。

新北警指出，近期因疫情趨緩又適逢暑期期間，青少年常有糾團夜遊，伴隨發生改裝車輛妨礙深夜安寧情事，新北警除加強交通違規取締外，更結合監理站及環保局實施聯合稽查，擴大防處青少年改裝車輛，統計本週末，共規劃797班次巡邏交通稽查及路檢勤務，30處移動式測速照相取締，動員1658名警力，於週五、六兩天共取締違規改裝16件、未成年無照駕駛38件、違規超速647件及噪音車輛轉報環保局265件。

新北警呼籲，疫情雖趨緩，警方執法不降級，將持續不定時、不定點機動攔檢執行稽查取締工作，有效遏阻改裝車噪音擾人行為，還給民眾一個安全、安靜、安心的生活夜晚。