為防範Delta變異株病毒，新北市下令，從境外進來的陽性確診個案，在基因病毒序出爐前，都視同Delta變種株感染個案，需要2次PCR採檢陰性才可出院，北市被問到是否跟進，台北市長柯文哲表示，邊境管制還是回到科學，中央匡列高風險國家要與時俱進，還有入境管制要全台統一標準。

柯文哲說，之前雙北地區疫情嚴重，社區不明感染源潛伏較多，雙北管制措施會比較謹慎有道理，可是現在從國外入境，都是從桃園機場入境，如果桃園和雙北地區有不同管制模式，就不符合科學，中央應該要有一定的標準，不能因為旅館住在不同縣市管制就不同。

柯文哲表示，DELTA病毒在美國現在已經超過20％，中央匡列高風險國家要與時俱進，中央對高風險國家要隨時更新，還有入境管制要全國統一標準。

另外，近日疫情逐漸趨緩，衛福部長陳時中透露，有望能放寬雙北長照機構管制，開放探視，對此，北市副市長黃珊珊說，長照機構如開放探視就會有外人進入，機構所有人都打過疫苗，如果要開放，一定是要健康通行證的方式。