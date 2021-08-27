為避免當沖過盛及股價漲跌幅過大，證交所從今（27）日起祭出當沖警示新制，證交所今天正式公告，茂矽（2342）、陽明（2609）及萬海（2615）等12檔上市股，為第一波因觸及當沖警示新制而納入注意股票。

這12檔上市個股包括：茂矽、新興、陽明、中航、萬海、晶豪科、通嘉、康普、新唐、四維航、明基材、建新國際等，其中，航運股就有6檔、占了一半比重，顯示航運股仍是當沖客最愛。

依證交所最新規定，從8月19～26日近6個交易日以及8月26日當日，當沖成交量占比超過總成交量的六成以上，將納入注意股。證交所強調，此一新制只是警示作用，提醒投資人投資時要留意，並強調，新制的重點是要抑制股價大幅波動，並不是要抑制量能。

至於外界關注的當沖處置新制，上述12檔個股，均未出現股價異常波動，因而新制上路第一波，則沒有個股處置期遭到延長為12天；但中鋼構因最近六個營業日累積收盤價漲幅達34.93％（超過規定的32％），且已連續三次遭列注意股，因而將從8月30日起至9月10日止，進行第一次處置，處置期為10個營業日。