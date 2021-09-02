台股上周強勢反彈，預期短線仍有表現空間，後續關注成交量變化，統計台股今年上半年漲幅逾二成，在全球數一數二，7月中開始因變種病毒擴大、聯準會縮表、當沖降稅新制等議題影響，從7月15日歷史高點18034點回檔修正，最大跌幅超過1300點，但回頭檢視台股獲利不斷創高，評價反而下滑，在一高一低優勢帶動下，回檔反而創造難得投資買點，8月以來展開反攻，有利布局台股基金掌握機會。

日盛上選基金研究團隊表示，目前最新預估台股2021年企業獲利年增率可望超過50％，主要反映手機、伺服器、汽車等終端需求強勁帶動半導體與電子零組件延續缺貨與漲價潮。根據金管會統計，上市櫃企業上半年營收獲利，雙創近10年高點。雖然市場短線可能受到消息面或籌碼面影響，導致指數與獲利出現背道而馳走勢，但中長線股市終將回歸企業獲利表現。

經歷過這一波修正，台股預估本益比已降至14倍，處於5年平均以下，評價面深具吸引力。國際半導體產業協會（SEMI）發布最新報告，預估今年全球半導體市場規模超過5500億美元、年增23％並創新高，明年將續增10％，挑戰6000億美元的新高紀錄。

日盛上選基金研究團隊指出，SEMI也看好未來五年內，全球半導體市場規模有機會挑戰近翻倍，達到1兆美元。加上5G、高效能運算（HPC）等新興應用及車用電子需求仍強，電子接單動能可望維持高檔，有利台股後市表現，包括半導體相關、iPhone供應鏈、5G概念股、伺服器等族群，均是後續可關注族群。