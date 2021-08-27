台北關表示，入境旅客攜帶自用及家用行李物品超過2萬元或屬商用、販賣、替未隨行友人購買等不適用免稅規定，請主動向海關申報，若未據實申報或規避檢查者，將依海關緝私條例第39條第1項規定沒入。

台北關指出，疫情期間仍查獲旅客攜帶高價物品意圖闖關的案件，因未依規定前往紅線檯向海關申報而逕擇綠線免申報檯通關，經關員攔檢查獲大量應稅物品，海關除當場驗放合於免稅額2萬元的物品外，其餘應稅物品依規定予以沒入。

台北關呼籲，依據「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」規定，旅客攜帶自用及家用行李物品(管制品及菸酒除外)其總值在2萬元以下者免稅，且無其他應申報事項時，得免向海關申報，並經由綠線(免申報)檯通關，惟屬商用或代友人購買者不適用之。

若其行李物品超出免稅規定或有應稅、管制或涉及簽審規定物品者，請注意相關法規與自用免證範圍，並主動向海關申報，經由紅線(應申報)檯通關；漏未申報者，將無法透過任何形式補申報。若有任何通關疑問，請至紅線檯向海關洽詢，以免違反通關規定而損害自身權益。