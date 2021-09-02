櫃買中心2日表示，對納諾*-KY公司（6495）違反重大訊息申報規定處以違約金一萬元。

櫃買中心表示，英屬開曼群島商納諾公司（納諾*-KY）於110年8月9日董事會通過110年第二季合併財務報告，惟該公司未依規定於期限內發布重大訊息，核有疏失，櫃買中心依興櫃股票審查準則第62條規定對該公司處以新臺幣一萬元之違約金。