納諾＊-KY違反重訊遭處違約金一萬元 15:552021/09/02 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心2日表示，對納諾*-KY公司（6495）違反重大訊息申報規定處以違約金一萬元。 櫃買中心表示，英屬開曼群島商納諾公司（納諾*-KY）於110年8月9日董事會通過110年第二季合併財務報告，惟該公司未依規定於期限內發布重大訊息，核有疏失，櫃買中心依興櫃股票審查準則第62條規定對該公司處以新臺幣一萬元之違約金。 超爽職缺當誘餌 投資公司3年涉吸金7億檢調搜索 佯稱辦手機養信貸 詐團轉售得手300萬 #納諾 #一萬元 #櫃買中心 #違約金 #公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 艾達災損上看200億美元 灣區煉油廠重啟運作 04:102021/09/02 全球財經 移民官眼尖發現退貨單 攔截3公斤越南火腿 13:082021/09/02 社會 雲林教保員車禍喪子 愛心捐款湧入 04:102021/09/02 地方新聞 遭檢舉餐廳成功登錄食安平台 張志豪質疑新北市府做半套 11:512021/09/02 生活 美軍前腳走 喀布爾槍聲大作 04:102021/09/02 話題觀察 選票優先 BNT收買首投族 04:102021/09/02 時論廣場 新北民宅堆放57支笑氣鋼瓶 最重開罰30萬元 13:372021/09/02 社會 長佳智能2日申請登錄興櫃股票 12:362021/09/02 財經 資深女會計20個月掏空公司 1500萬全入口袋下場曝光 11:262021/09/02 社會 八大行業苦哈哈 經部擬續給補貼 04:102021/09/02 政治要聞 手搖飲標示不實 10家挨罰36萬 04:102021/09/02 生活新聞 財經熱門新聞 4年前舊手機 LINE快不能用了 官方公布大限日 - 財經 他買長榮、陽明暴賠138萬卻死也不賣 原因藏對帳單上 網全看呆了 - 財經 威力彩27億得主800元「包牌」被質疑 台彩緊急改口 - 財經 - 工商 大陸再祭鐵腕 鐵礦砂價重挫 - 財經要聞 - 工商時報 比總經理薪水高！美國這類職缺炙手可熱 週薪逾20萬台幣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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