法國藥廠賽諾菲周三宣布將以19 億美元收購美國生物製藥公司Kadmon Holdings。一個月前，賽諾菲才宣布以32億美元收購另一家美國生技公司Translate Bio。

賽諾菲表示，將以每股9.50美元現金收購Kadmon，完全稀釋後之總股權估值約為19億美元。兩家公司董事會已一致批准這項交易。

賽諾菲的出價較Kadmon周二收盤價（5.30美元）溢價79%。

兩家公司發布聯合聲明表示，這項收購案有助於賽諾菲持續擴大其普通藥物核心資產的策略，而激（酉每）抑制劑Rezurock（belumosudil）將立即納入移植藥品組合。

Rezurock是一種治療12歲以上慢性移植物抗宿主病（cGVHD）患者的新藥，今年7月才剛獲得美國食藥管理局（FDA）的通過。

收購Kadmon的交易對賽諾菲明年每股盈餘的稀釋程度料將溫和。 賽諾菲目前股價下跌0.79%。以周二收盤價86.95歐元估算，今年初以來賽諾菲股價上漲10.5%，表現落後泛歐Stoxx 600醫療保健股指數在同一期間的上漲18%。