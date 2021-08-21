國民黨要在27日舉辦反萊豬拚公投記者會，及有關公投的政治操作。民進黨發言人簡舒培今表示，國家當前最重要的工作還是加強防疫，不樂見國民黨把公投及相關政治議題當作黨主席選舉工具來操作。

簡舒培指出，雖然目前國內疫情稍緩，但國際上新一波的Delta疫情十分嚴峻，加上國內也要持續警戒以免疫情再度擴散，眼下最重要的還是要做好全民防疫工作。可是國民黨為了黨內的主席選舉，ㄧ見疫情趨緩就馬上操弄政治議題，近期除對外交議題競相表態外，823砲戰紀念日也成為題材，現在更要把本為公民權利的公投當作黨主席選舉工具操弄。

她說，對於國民黨操弄的所謂「反萊豬」公投，簡舒培重申，政府的政策是進口合乎科學標準、檢驗合格的美豬，也會做好相關配套措施與嚴格管理。國民黨持續操作「萊豬」公投的這種作法，除了混淆事實外，對於依規定檢驗合格進口的商品也不公平。

她要反問國民黨黨主席主要參選人江啟臣、朱立倫，為何過去國民黨執政在沒有國際標準下就開放美牛進口，如今在國際標準下卻反對美豬進口，是否所謂的「親美」只是一種場面話，實際上國民黨真正走的是「媚中反美」路線呢？

簡舒培呼籲國民黨，公投應該是民眾權利，不應該被當作黨主席選舉工具來操弄。做為台灣最大的反對黨，不要為了政治利益操作意識形態，傷害國家整體利益。