本土新冠肺炎疫情逐漸趨緩，全國防疫警戒降至二級，各項防疫管制措施陸續鬆綁，國防部經與內政部協調後，預計9月起恢復正常役男徵集，不過，民進黨立委何志偉質疑，役男入營無須任何篩檢，恐成防疫破口。對此，行政院官員今日表示，行政院長蘇貞昌昨在會議指示國防部，入伍新兵除健康檢測和評估施打疫苗，也要進行快篩，避免成為防疫破口。

因應疫情變化，國防部從5月中旬起，暫停辦理後備軍人教育召集訓練，以避免群聚感染風險，隨著疫情警戒降至二級，國防部規畫重新啟動役男徵集。但何志偉接獲役男陳情，質疑役男入伍前沒有任何篩檢，但生活作息都綁在一起，恐成為防疫破口。

對此，國防部昨表示，因應疫情降為二級，將重新恢復役男正常徵集，除按現行防疫作為，採取分倉分流管理及分區分時行動，並規畫對入營役男實施篩檢，避免肇生防疫破口。

針對役男防疫措施規畫，行政院官員表示，蘇貞昌昨主持晨報會議時表示，新兵是從全國各地而來，入伍前應先進行快篩和健康檢測，並盡快評估安排施打疫苗。