雲林縣環保局及鄉鎮市公所清潔隊25日起也到各校協助消毒校園環境，8月31日前都會完成。（周麗蘭攝）

9月1日高中以下學校開學在即，雲林縣長張麗善今（27）日到虎尾國小了解開學防疫措施準備狀況。教育處邱孝文處長表示， 25日已完成縣內學校教職員工第一劑疫苗施打，開學前若還未施打第1劑或施打未滿14天的教職員工，必須檢具快篩或PCR檢測陰性證明，才能進入校園。

縣府指出，針對9月1日的開學整備工作，教育處完成開學前完成各校教職員工疫苗接種、充實校園防疫物資，環保局及鄉鎮市公所清潔隊25日起也到各校協助消毒校園環境，8月31日前都會完成。

邱孝文說，從7月12日幼兒園教職員工開始，雲林縣高中職以下各級學校教職員工陸續接種疫苗，8月25日已完成學校教職員工第一劑疫苗施打，還沒打第一劑或已施打但未滿14天的教職員工，須檢具快篩或PCR檢測陰性證明，才能進入校園。

為此，衛生局也規畫在全縣分6區，提供1次免費快篩服務，確認進入校園人員的健康。

教育處表示，為避免用餐造成防疫破口，學生用餐應時要保持1.5公尺或使用隔板，學校已完成相關規畫及採購，亦請學校整備學校餐廳及教室用餐環境應保持通風，堅守廚房防疫流程，校園飲水機會定期消毒。

張麗善表示，教職員疫苗接種從7月12日開始施打，包括幼兒園、縣內國中小、高中老師與教職員，僅少數老師因身體不適等因素未施打，會請他們進行快篩後才進入校園，家長應該可以放心讓孩子到學校上課，縣府對於防疫原則非常嚴謹。