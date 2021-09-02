為加強役男入營相關防疫作為，中央疫情指揮中心今宣布，自9月6日起，新增實施入營役男應於入營前3日(不含入營當日)免費快篩，以保障入營服役群體安全。內政部進一步說明表示，役男應先洽詢欲前往採檢的院所或醫事機構是否以實施役男入營公費快篩作業；至於明日將入營的替代役男，規畫役男抵達成功嶺後，再實施篩檢。

內政部表示，新制實施後，即將入營的役男，應於入營前3日(不含入營當日)持徵集令(常備兵役、補充兵、一般替代役)、入營通知書(研發替代役)或錄取通知書(志願役)及健保卡，至鄰近的COVID-19全國指定社區採檢院所或其他由地方縣市政府的指定醫事機構，進行免費COVID-19抗原快篩。

內政部說明，入營集合時，役男須先出示健保快易通App篩檢結果提供查核，篩檢結果為陰性者，才可以報到入營。

內政部提醒，役男前往快篩前，應先洽詢欲前往採檢的院所或醫事機構是否已實施役男入營公費快篩作業、篩檢時間及是否須預約等注意事項。至於明(3)日將入營的替代役役男，因作業整備因素，規劃於役男抵逹成功嶺後，再實施篩檢。