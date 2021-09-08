新竹縣8日維持＋0，桃園市的確診個案為Delta病毒，在新竹縣有4處足跡，新竹縣衛生局匡列25人居家隔離，首波採檢均為陰性、7日第2次採檢也全數為陰性，而某私幼非同住家人1採陰性、竹縣某國中老師2採也陰性，不過因二級警戒持續至9月20日，新竹縣不開放任何戶外場所烤肉，僅同住家人可居家烤肉。

新竹縣7日傳出有國中教師快篩陽性，經過2度採檢均為陰性，而某私幼8日全園預防性停課，也傳出該園所幼生的非同住家人一採為陰性。曾與桃園市確診個案接觸而居家隔離的25人，7日二度採檢全數為陰性。

新竹縣衛生局指出，由於北部地區有群聚案件，社區可能有不明感染源，若於中秋節開放戶外烤肉、辦活動，可能增加社區傳播風險，並考量到公共場所有不特定人來來往往，若脫下口罩、無法保持社交距離等，將有防疫風險，因此9月18至21日中秋連假期間，竹縣不開放任何戶外、公共場所、社區烤肉和相關活動，僅同住家人可居家烤肉，請民眾配合。

新竹縣長楊文科也呼籲民眾，Delta病毒株不容小覷，請所有民眾防疫不能鬆懈，確實遵守二級強化警戒措施，維持外出全程戴口罩、實聯制、保持社交距離、勤洗手的防疫習慣，共同嚴守社區防線。

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