大新竹合併升格議題延伸到是否納入苗栗縣。民進黨立法院黨團今表示，苗栗目前是莫衷一是，但新竹縣市合併升格意見整合看起來是水到渠成，可以先行。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳說，新竹縣市、竹竹苗合併議題，絕對不是因人設事，新竹縣市一直是台灣高科技重鎮，其實就是科技首都、戰略經貿供應鏈一環，不管生活人口、自然連結，成為戰略首都概念就此提升出來，竹竹合併是自然共同生活圈。

民進黨立院黨團書記長蔡適應指出，苗栗縣政府今年通過的苗栗國土規劃開宗明義寫，苗栗發展兩大關鍵，是北台跟中台兩大樞紐關鍵，也因此必須跟新竹縣市及台中建立長期合作模式，所以要不是作為樞紐姚立生活圈展，不然就是向北跟新竹、向南跟台中建立互補合作模式。

他說，苗栗未來發展經濟產業，建議要向北整合竹科，向南銜接中科，所以苗栗發展是向北跟新竹縣市結盟，向南跟台中，若在還沒有完整討論下，苗栗就直接命定跟哪裡合併，對苗栗是不公平的。

他表示，未來發展是維持自己獨特性，還是苗北跟苗南在彼此生活圈重新連結，這是可以討論；且那是苗栗選出來的民代，對於合併，有很多不同面向可以考慮，至今無法整合共同意見，但是新竹縣市意見整合看起來已是水到渠成。

他建議，可以讓新竹縣市先行，在更近一步跟苗栗策略合作，也許是城市發展可行的辦法。

劉世芳說，苗栗合併不論是民代意見或國土規劃是莫衷一是；至於新竹縣議會反對，苗栗兩位立委也有兩個對於是否整合大新竹裡有不同看法，新竹縣市合併是自然形成生活圈，支持合併升格是第一步首要發展的方向。