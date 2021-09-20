用戶任意排放不合格民生汙水將造成水資源處理中心汙水處理困難。（謝明俊攝）

民生汙水經處理後，多數汙水直接放流。（謝明俊攝）

後龍水資源處理中心業已完工，特用戶接管完成開始運作。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份市、竹南鎮、苗栗市及後龍鎮的民生汙水下水道工程，陸續建置完成接管使用，縣府將民生汙水下水道納入苗栗縣下水道條例管理，日前發現有住戶竟將民生汙水下水道當成廚餘桶，將肉渣及油全倒入管道，造成管道嚴重堵塞，縣府提醒用戶不要亂倒，否則將會處罰1至10萬元，請用戶注意。

苗栗縣政府從2010年起開始興建完成苗栗區、頭份竹南及後龍區水資源處理中心，並陸續埋設民生汙水下水道系統，陸續完成用戶接管，將苗栗縣內重要的都會區域納入民生汙水下水道範圍，逐漸邁向先進城市之列。

2004年，苗栗縣政府通過苗栗縣下水道管理條例，前期多半是以事業汙水為主要管理對象，隨著苗栗縣內幾個重要都會區民生汙水下水道漸次完成，並陸續與用戶完成接管排放，負責下水道業務的水利處，因而將民生汙水下水道管理納入條例內，並完成裁罰基準，由於許多住戶不熟悉下水道條例，因此，水利處持續加強宣導住戶正確使用民生汙水下水道，避免錯用遭到告發裁罰。

日前，水利處就接獲1起陳情案指稱，有用戶將共用汙水設施當成廚餘桶，竟將肉渣和廢油全部倒進汙水設施中，導致其它用戶排水設施全被堵塞。水利處指出，依照苗栗縣汙水下水下道管理條例規定，用戶不依規定期限將汙水或廢水排洩於汙水下水道；用戶排水設備，未經下水道機構檢驗合格而聯接使用汙水下水道；用戶排水設備經檢驗不合格而不依限期改善；用戶拒絕下水道機構檢查用戶排水設備，測定流量、檢驗水質，以及用戶排洩下水，超過汙水下水道可容納排入之下水水質標準，不依限期改善，都將可依條例裁罰1至10萬元。水利處提醒用戶們注意不要亂倒不合格物品進汙水下水道內，以免被告發受罰。