日勝生(2547)孫公司日鼎水務與銀行團簽署聯合授信合約，計畫引進新台幣98.2億元聯貸資金，展現金融界對綠色金融之鼎力支持，實踐政府5+2產業創新「循環經濟」政策願景。

日鼎水務構建桃園市政府「桃園縣桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫」，為台灣最大水資源回收系統BOT案，2020年營收22.09億，營運管理獲外界肯定。日鼎水務此次聯貸，由兆豐銀行擔任統籌主辦銀行，彰化銀行及合作金庫為共同主辦銀行，邀集上海商銀、台中銀行、台新銀行、全國農業金庫、安泰銀行、板信銀行、星展銀行、華南銀行及臺灣中小企業銀行共12家銀行共組聯貸銀行團，獲得熱烈支持，認參比率達142%，顯現銀行團對日勝生集團經營理念及本案綠色融資之支持，最終以新台幣98.2億元簽訂聯合授信合約。

為呼應政府發展循環經濟與再生能源政策，日勝生自2012年開始，即由100%持有孫公司日鼎水務，全力建設桃園北區水資源回收中心成為銀級綠建築，並佈建大桃園區污水下水道系統，規模涵蓋桃園約7,610公頃六個都市計畫區，2020年廢水處理量已較2019年增加24%。日鼎水務並投入約新臺幣100億元，持續開發桃園北區水資源回收一、二期擴廠工程，於2020年底完成水資源中心二期擴廠，並接通桃園北區115公里地下管網，用戶接管戶數達到10萬戶，每日可處理污水量10萬噸，後續第三期將規劃納入八德地區、內壢地區、擴大桃園延平地區、龜山地區之用戶接管作業，計畫在2026年底達到接管戶數19.1萬戶，全案目標在2047年達到大桃園地區用戶接管數25.1萬戶。

日鼎水務為優化再生水業務，使用具有專利的BioNET(生物網膜)結合MBR(薄膜生物反應)過濾技術，每日可產生3.1萬噸可循環利用再生水，改善南崁溪河川水質。另因應廢水污泥處理系統副產品沼氣，日鼎水務正同步研擬回收沼氣發電技術，計畫未來以此再生電力，可循環支持下水道系統運作。目前沼氣可回收量依照行政院農委會沼氣發電研究數據計算，未來待沼氣技術成熟，每年預計可循環產生超過25萬度電力。