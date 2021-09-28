金門去年遭遇50年來最嚴重的旱災，今年水情也不樂觀，旱象恐怕會再重演。縣府表示，高粱、小麥災損評估和補助已陸續進行，希望可以幫助農友度過難關。

金門去年降雨量僅476.5毫米，不及年平均降雨量1000毫米的一半，遭遇50年最嚴重的旱災；今年水情也不樂觀，至9月底總降雨量僅有427毫米，仍低於以往平均值，讓農友十分憂心。

縣府表示，農委會去年公告金門秋季高粱為「農業天然災害現金救助地區」，今年再針對3-5月高溫乾旱對金門小麥的影響，也公告金門縣為農業天然災害救助地區，因受疫情警戒至第3級的影響，相關災損救助受理時間延長至6月21日。

建設處說明，有關小麥農業天然災害救助事宜，經縣府會同農委會桃園區農業改良場及農糧署北區分署抽查合格後，共核定251戶申請案，相關救助金1426萬9850元，已於9月23日撥付至受理案件之鄉鎮公所，將於近期轉撥至申請農民帳戶，請相關農友注意近日帳戶狀態。

該處並指出，今年降雨量持續不足，雖較早種植的高粱或有水源灌溉的農友受影響較小，但仍有許多地區的高粱受到旱害影響，縣府依據「農業旱害災害防救標準作業」程序，已邀請中央相關單位在10月中旬辦理實勘。在此段時間，農友如有收割需求，可將農作照片（含座標系統）先行留存，屆時鄉鎮公所可參考現地狀況、照片、農試所監割資料等客觀指標進行評估。