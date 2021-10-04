本周豐興鋼筋、廢鋼再開平盤；因國際廢鋼價格持穩，為促使國內廢鋼價格亦平穩，故本周廢鋼與鋼筋再開平盤，皆為連續2周平盤；另外業者表示，本周國內廢鋼、鋼筋買氣普通，開出平盤以利觀察市場動態。

本周豐興宣布廢鋼持平，報每公噸12200元；鋼筋持平，報每公噸23100元，型鋼持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至113.85美元；日本2H廢鋼持平，報495美元；美國貨櫃廢鋼持平，報465美元。(商品行情網)