《商情》國內鋼筋、廢鋼連2平 10:542021/10/04 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興鋼筋、廢鋼再開平盤；因國際廢鋼價格持穩，為促使國內廢鋼價格亦平穩，故本周廢鋼與鋼筋再開平盤，皆為連續2周平盤；另外業者表示，本周國內廢鋼、鋼筋買氣普通，開出平盤以利觀察市場動態。 本周豐興宣布廢鋼持平，報每公噸12200元；鋼筋持平，報每公噸23100元，型鋼持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至113.85美元；日本2H廢鋼持平，報495美元；美國貨櫃廢鋼持平，報465美元。(商品行情網) 《傳產》中鋼9月出貨略減 10月鋼價平盤為主 世紀鋼 成資金避風港 #豐興 #廢鋼 #鋼筋 #持平 #開平盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 世紀鋼中鋼構 大啖綠能商機 04:102021/10/04 證券．權證 台積高雄設廠 鋼廠迎供料商機 04:102021/10/04 產業．科技 工研院宣布推出高功率電機車驅動次系統公版 21:232021/10/02 財經 曝「2颱生成」時間點恐亂假期 連7天雨炸宜花東 17:432021/10/03 生活 陳奕光專欄－利空測底 靜待反攻訊號 04:102021/10/02 財經要聞 熱門股－世紀鋼 量增溫多頭強攻 04:102021/10/01 證券．權證 彰化凌波漫遊 二林鎮廢魚塭建步道 04:102021/10/04 地方新聞 史話》怒潮軍校的黃埔精神──胡璉與怒潮學校之3（曾建元） 07:002021/10/01 兩岸史話 工研院跨域打造高功率電機車驅動次系統公版 15:502021/10/02 財經 興櫃慘綠 碩豐、碩辣椒異軍突起 04:102021/10/02 證券．權證 關注海洋廢棄物推圖鑑 台灣重新思考環境教育協會獲新北環境教育獎 12:042021/10/01 生活 財經熱門新聞 4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 恒大今有72億要付突停牌 債務危機恐爆開 港股暴跌逾650點 - 財經 彭双浪：要讓市場忘記 友達是家面板公司 - 財經要聞 - 工商時報 基本工資調漲 補貼紓困企業 3成起跳 - 財經要聞 - 工商時報 剩15天…美政府倒債死期快了 手上有這種股票恐爆人踩人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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