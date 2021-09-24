金管會宣布，由集保結算所規畫的「退休準備平台」、以及由基富通證券在平台中建置的「保障型保險商品平台」，均已在23日正式上線，民眾可在平台購買較便宜的定期壽險、重大疾病險與小額終老險3類商品，提供網路投保選擇新管道。

保險局副局長林志憲表示，「保障型保險商品平台」目前規畫提供定期壽險、重大疾病險與小額終老險3類商品，共有9家壽險業者參與、預計各提供3張保單商品，合計在平台中提供27張保單供民眾選擇。

其中，國壽、台壽保、中壽、南山、富邦等5家壽險業者，目前已上架提供上述3種保單商品，而新壽、元大、宏泰、第一金等4家壽險業者亦會在年底前將3種保單商品陸續補齊上架，使民眾可一站查詢9家業者提供的保障型保單相關資訊。

林志憲指出，為推廣民眾投保保障型保單，金管會對平台商品預定附加費用率訂定較低水準上限，其中定期壽險不超過15％、重大疾病險不超過12％，低於目前市場逾25％、20％水準，使民眾可用相對便宜的保費購得基本保險保障。

林志憲表示，「保障型保險商品平台」設置保險公司專屬網頁連結，民眾在平台上點選商品類別、保險公司後，將可連結至特定保險公司的保障型保險商品專屬網頁，並於該公司專屬網頁完成網路投保，民眾若有諮詢及服務需求，仍由該保險公司提供服務。