昨(1)日為高中職以下學校開學首日，但接獲團膳業者通知，教育部的「智慧化校園餐飲服務平台」登打出現當機，由於各縣市會比較登打率，登打率更會影響政府的相關補助，也因為中午前要登打完畢，大家都像熱鍋上的螞蟻急得不行，加上今年智餐系統首次將公辦民營及民辦民營業者納入，最大的抱怨還是來自操作使用的不熟悉。

全國餐盒同業公會理事長陳明信表示，確實有不少業者反映系統當機，智餐平台過去是在公辦公營學校執行，實測已有2年，今年國教署決定暑假後推動到全國的午餐業者，以前的登錄平台是校園食材登錄平台，但時間過了就不能補登，因此智餐平台的全面推動是要簡化午餐秘書的行政流程。

陳明信說，團膳業者其實在4到5個月前就有透過餐盒公會和國教署反應，對民辦民營業者而言還有操作使用上的適應期，是否9月開學能暫緩民營業者的登錄，並藉此期間優化系統，好更符合民營業者的使用，但是國教署希望同步上線，因此使用磨合與不順成了這次業者炸鍋的最大問題。

陳明信建議，是否能依照供應類型(公民營)來推動分階段登錄，既然公辦公營已經實測2年，今年開學把公辦公營拉進去，明年再把民辦民營業者納入，畢竟系統轉變時一定要做調整，這套系統委託成大教授做的，方向是對的，只是磨合期一定會有狀況，大家辛苦一點。

彰化縣餐盒食品商業同業公會理事長賴文城說，過去申請農委會的3章1Q很麻煩，地方的學校午餐秘書也是怨聲載道，團膳業者本來就有買軟體來減輕工作負擔，每段時間也都會改版來配合中央和地方系統，但和教育部這次的智餐系統沒有相容，每天的紙本申請文件也還是要提供，現在變成登錄和紙本文件都要做，「智餐系統的出發點很好，但若沒有進一步優化，我們不會比較輕鬆。」

賴文城說，系統在規劃設計的時候並沒有跟業者討論，昨天供餐首日，很多業者都加班到9點來處理登錄系統，擔心今天又要加班，加上每天都要登入作業完畢，大家都急得像熱鍋上的螞蟻。