竹南鎮長方進興認為竹竹苗合併案倉促提出是在趕鴨子上架，簡直是「裝肖仔」。（謝明俊攝）

針對林智堅所提竹竹苗合併一事，苗栗縣議長鍾東錦8日表示，依大方向及做好妥善規畫配套的前提下，他個人並不反對合併，但他絕對不贊同為了一人的職務工作，在沒有完整的配套下的提案，這個案子影響層面那麼大，卻完全沒有規畫配套，根本不可行，簡直是「天方夜譚」。竹南鎮長方進興也表示，為了1人量身訂做，倉促提出，趕鴨子上架，這是在「裝肖仔」他完全不認同這種急就章的做事方式。

苗栗縣議長鍾東錦8日下午受訪時表示，依照大方向及有長遠規畫妥善配套的原則下，他個人是同意朝此方向走，因為以此才能徹底解決苗栗財政缺口問題。但他堅決反對只為了一個人的職務、工作，隨便拋出一個議題，沒有任何配套，就要倉促上路，這項議是牽扯幅度那麼廣，影響層面那麼大，各鄉鎮市公所、代表會、縣議員如何安排？都沒有妥善規畫，就要在不到2年內實施，一方面是做不到，2是根本不重視地方聲音。

鍾東錦舉例，合併後的市府要設在哪？議會要設在哪？要不要蓋新的辦公大樓，2年能完成嗎？除了是像中國大陸的行政效率可以完成外，台灣根本不可能做到，到時，民眾實際需求該如何解決，這些都沒有經過深思熟慮就貿然提出，簡直是在講「天方夜譚」。

竹南鎮長方進興則非常不認同這種急就章拋議題的方式，他表示，為了一個人量身訂做，只剩1年多就隨便丟一個議題出來，這其中許多配套在1年多的時間，做得好嗎？為何要如此倉促？為何要在所有配套都未經討論下，就想要實施這麼大的議題，這簡直是趕鴨子上架！是在「裝肖仔」。