新竹長林智堅對新竹縣市合併，媒體報導均稱他與新竹縣長楊文科已有共識，質疑楊文科受到壓力「轉彎」！楊文科指出，一直以來都是林智堅市長從報紙上先拋出議題，2人從來沒有見過面討論過縣市合併！

楊文科表示，其實做竹竹苗合併升格第七都直轄市，他是本於良知、良心跟誠信，不會考慮選或不選，如果只是為了選舉而倡議縣市合併升格，為選舉而做，就不太洽當。

楊文科說，他對升格第七都直轄市的看法一直都沒有變，但必須要共商一起討論，為了要促成，日前他才邀竹竹苗縣市長、議長及立委一起開會討論，怎麼樣做好，這也是初心。

楊文科以「本是同根生，相煎何太急！」認為新竹市長林智堅非常有衝勁，但衝得太快了一點，如果能坐下來談，新竹市、新竹縣及苗栗縣一起溝通，怎麼樣做才是對大家都好，大家一樣抱著以鄉親的利益為利益，以民意為依歸，才能做最好的決定。

楊文科強調，做任何事情都必須一步一步溝通，形成共識再來做決定，並對竹竹苗合併升格再次重申，要討論、要溝通，絕對不要用粗暴手段，用一個人講的算，或直接由上而下就直接合併，一定要從長計議。

楊文科希望大家可以記住新竹縣市過去分家的情形，就算要合也要找出對大家都有利的方式來進行，這非常重要，他願意與大家一起來討論，一起創造新竹地區繁榮，這一點他一直都沒有改變。