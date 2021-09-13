新竹市長林智堅倡議合併縣市成「大新竹市」，國民黨立委賴士葆痛批，林智堅年紀輕輕，提出新竹升格第7都的想法卻是道地機關算盡的老謀深算，全面執政的民進黨不要算計過頭了，違背法治精神與程序正義的結果，如果民意覺醒了，不要以為穩操勝算。

賴士葆指出，林智堅當了8年的市長，提出新竹縣市合併升格第7都直轄市的倡議，這麼重大的議題率爾提出，既沒有向市議會提出這樣的創新想法，也沒有和其他縣市長事先商量，除非他宣布不選，否則他就是坐實替自己找更大的位子之譏。

賴士葆表示，蔡英文說透過升格挹注資源促進城市發展大新竹共同生活圈，還說唯有事權統一才能提升行政效率，這些聽起來好熟悉的論述啊，當初要把農田水利會收歸國有的時候，也說要把水權統一讓農民用水更有效率，升格要將老舊灌排設施更新讓國家水資源調度，更有效率節水調水。台詞好像都可以套用，還是詞窮了？

賴士葆認為，當初違法違憲的扭曲民主法治將農田水利會收歸國有，升格之後農水署治理漏水、灌溉用水和農民用水等都做了什麼改善？農田水利會收歸國有沒收會長職分、還有上千億資產、尤其把農民的水權也一併沒收。今年乾旱的時候，請問農民有優先用水的權利嗎？行政院一聲令下就是用錢補貼休耕，優先成就工業用水。

賴士葆表示，目前新竹縣市人口102萬，不符合125萬直轄市的升格標準，民進黨打算在年底前修改「地方制度法」第4條，將直轄市人口標準的125萬人，下修為100萬人；將不合法制的事情立法訂定法源，就可以為所欲為，過去這幾年將之視為稀鬆平常，因為民進黨在立法院過半，對全面執政的民進的如探囊取物，舉手表決就可以將不法變成合法 。

賴士葆強調，彰化已超過125萬人，不必再行修法，為什麼不將彰化改制升格？或者，加上苗栗的「竹竹苗」升格，也不必再行修法，為什麼把苗栗撇開？苗栗的財政困難，更應受到關注。國土規畫應考量整體區域生活圈及國家整體發展，讓每個國民都享有相同的資源和待遇，不應為一人設事，不應為特定政黨利益考量。