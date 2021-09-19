中國大陸正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），引起各界關注。針對台灣是否加入CPTPP，前民進黨立委郭正亮痛批行政院政務委員鄧振中和經濟部長王美花失職，他更忍不住直言，若台灣無法參加CPTPP，恐真的會變成亞洲孤兒，「我真的是氣死」。

郭正亮今(19日)在政論節目《新聞大白話》中表示，CPTPP這件事，他特別不能原諒，並指鄧振中是主談代表，王美花也都要負絕大責任，因為今年的輪值主席是日本，日本一直在等台灣，結果後來鄧振中自己承認，說我們卡到一些內部溝通問題，一個是福島食品問題，這曾經有人提過公投沒錯，可是你就好好朝野談一談；第二就是可能要開放稻米，一定會碰到，因為越南會提，這種問題大概2年前就知道了，到現在都不處理。

郭正亮痛批鄧振中和王美花完全失職，並忍不住直言，這個問題誰不知道，不會拿到檯面上講？稻米沒辦法阻止，還是要開放的話，就看農民怎麼補貼，台灣真不能不參加CPTPP，如果再不參加就真的是亞洲孤兒，後果非常嚴重，「我真的是氣死」。

同台的財經專家賴憲政也說，這個問題不是昨天發生的，好幾年前就知道了，如果沒辦法處理，就不要都你們在做，換別人做做看。郭正亮指出，自己最不能理解的是，這件事情是總統蔡英文三令五申，說台灣要參加，「結果你鄧振中到底在幹什麼？」且明年的輪值主席變成新加坡，到時台灣要加入就沒那順了。