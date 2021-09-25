台北市長柯文哲。（張穎齊攝）

民眾黨主席、台北市長柯文哲25日出席台灣新文化運動紀念館，慶祝台灣文化協會成立百年的活動。（張穎齊攝）

我國正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），蔡英文總統喊出台灣加入是水到渠成，但台北市長柯文哲酸說是「海嘯來了」。柯25日再表示，台灣加入絕對是利大於弊，但政治、政策不是喊口號，要準備怎麼因應。

柯文哲說，台灣要進步，終究要與世界接軌並融入國際社會，要好好準備，政治、政策不是喊口號，台灣若真的跟其他國家簽自由貿易協定，在電子品外銷方面有優勢，但農產品的「自由輸入」還要想想怎應付，以及服務業大量進來也是很大問題。

柯說，外資、中資進來要怎防治，也是問題，有利有弊，但當然絕對是利大於弊，但若不處理「弊」，受傷會很慘重。

另外，柯今天出席台灣新文化運動紀念館，慶祝台灣文化協會成立百年的活動，記者詢問，但同時百年大黨國民黨正舉行主席候選人投票，不管誰出線，台灣民眾黨恐成最大贏家？柯笑說「這不在今天文協百年討論的範圍內。」