境外生專案入境。（圖／指揮中心提供）

境外生苦盼返台就學多時，昨傳出好消息，教育部已通知各大專校院，開放境外生與華語獎學金學生來台，預計將在23日行文各校啟動入境作業。教育部高等教育司司長朱俊彰表示，適用對象分為3類，分別是境外學位生（包含僑生、外國學生、港澳生、陸生）、外交部台灣獎學金與教育部華語文教學受獎生，以及政府雙邊互惠或特殊專案生，推估約有1萬3000人左右。

朱俊彰說，考量疫情趨緩，110學年度入學在即，8月20日獲得中央流行疫情指揮中心同意，重啟境外生入境作業。根據疫情指揮中心建議，教育部修正相關入境及防疫措施，預計8月23日通函各大學，重啟境外生入境作業。

程序方面，學生入境前，要先由學校把名冊透過教育部轉給駐外館處申請簽證，學生拿到簽證後，訂好航班及防疫旅館，透過學校向教育部申請入境許可，入境要檢附3日內PCR陰性。

入境來到台灣後，依照指揮中心規範，14天要做2次PCR、1次快篩。完成居檢後，還要進行7天自主健康管理，期間建議不要進入校園或人潮壅擠處所。

學生14+7期間，會請學校提供學習銜接機制，讓學生學習不中斷。若因當地疫情、航班、其他個人因素，來不及開學前回來就學，可使用線上註冊、線上安心就學等機制。