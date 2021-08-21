五峰鄉一名朱姓男子日前未戴口罩，在路邊叫賣竹筍，被路過的桃山派出所長夏文星一眼認出是通緝犯，隨即上前盤問，確認朱男因毒品、森林法案件遭通緝，朱男當場激烈反抗，夏文星隨即通報線上巡邏警力支援，隨後逮捕朱男並移送至新竹地檢署。

夏文星日前要前往新竹縣警察局竹東分局開會途中，在南清公路大隘村路段，眼尖發現朱姓男子未戴口罩，在路邊叫賣竹筍，夏文星發現朱男十分眼熟，隨後上前盤查，確認朱男為通緝犯，當場就要帶回派出所，不過朱男發現情勢不對，途中激烈反抗不願配合，還與警方當場扭打。

夏文星立即通報線上巡邏警力支援，在多名警力追逐、協助之下，制伏朱姓男子。由於朱男因案遭通緝，面對警詢時又不願配合，警方也依通緝、妨礙公務等罪嫌將朱男移送法辦。

由於目前仍屬疫情二級警戒期間，民眾於外出期間，除非用餐，仍須全面戴口罩，朱男當下違反防疫規定，警方也開立稽查單，送至新竹縣衛生局裁罰。警方也呼籲，疫情趨緩，警方持續加強治安重點工作。

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