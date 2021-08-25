國民黨反萊豬顧健康公投列車第3次環島，23日從基隆市出發，為年底12月18日四大公投衝刺，國民黨革實院長羅智強搭車到各縣市宣傳公投案。不料，反萊豬金剛戰車到桃園中壢宣傳時，因「戰車」一時不察路邊違停10分鐘，卻被民進黨有心人士拍照PO上「我是中壢人」粉專，並扣上「防疫破口」的大帽子。羅智強今駁斥，無恥的民進黨到底是有多怕反萊豬公投？

國民黨反萊豬顧健康公投列車從基隆市出發環島，國民黨革實院長羅智強（右二）、前台北市長郝龍斌（右）、前立委謝國樑（左二）等人到場。（陳彩玲攝）

羅智強25日深夜在臉書PO文還原整件事情經過，「昨天下午，反萊豬變型金剛戰車，在桃園街頭宣傳12月18日的反萊豬公投，為了避免群聚，我和魯明哲委員2人戴著口罩在車上直播談反萊豬公投，連司機有3個人，在直播完畢後，傍晚在中北路二段下車，準備結束今天的宣傳各自離開，離開前，我和魯委員在路旁交換了一些意見，有一些民眾看到我們便向我們打招呼，大約停留10分鐘左右，我和魯委員及車輛就離開了」。

羅智強續指，「但是因為奔走了一整天注意力不足，我犯了一個疏忽，就是我下車時，我應該叫金剛不要停下來直接開走，我忘了這麼做。到了晚上，我看到某綠營粉專『我是中壢人』貼出了金剛違停的照片，我意識到我忘了叫金剛離開，便立即留言道歉，表示會為違規負責。即便當時現場的警察因為金剛停留時間甚短，只有勸離並未開單，但我仍要求辦公室同仁今天親赴中壢普仁派出所自首，請派出所開出罰單」。

說完事件經過後，羅智強強調，他要告訴民進黨，自己犯錯立刻認錯，隔天自首自請開罰單，就是用這個高標準自我要求。但他也要問，民進黨又是用什麼樣的標準面對自己的錯誤？

羅智強認為，他並不是不犯錯的人，但犯錯就認不亂拗，就是他處事的原則。至於我和魯明哲二個人在車上戴口罩直播叫「防疫破口」，他只想問無恥的民進黨，請問蔡英文的總統座車坐幾個人？是不是防疫破口？請問蘇貞昌有沒有外縣市行程？是不是防疫破口？請問民進黨的高雄立委搭高鐵來台北開會風險比較高？還是羅智強搭變型金剛的風險比較高？民進黨説這是防疫破口，請問違反什麼防疫規定？

他痛批，現在民進黨，就是想把疫情用作「萊豬遮羞布」，阻止人民有不同聲音，反萊豬環島從一開始就盡量簡化，避免非必要的實體活動。但這個無敵爛的萊豬黨，也要扣羅智強一頂「防疫破口」的帽子。他質疑，民進黨到底是有多怕反萊豬公投？