警方查扣多本存摺、手機。（警方提供）

30歲吳姓女子原本在八大行業上班，5月酒店因疫情停業，吳女也失業在家，因缺錢花用，與也是在酒店當少爺的葉姓男友，虛設各個帳號，在網上以低價販售PS5遊戲機、限量球鞋，買家匯款後發現遲遲收不到貨，憤而向警方報案，初查被害者多達30餘人，金額超過100萬元。

北市刑大偵三隊日前接獲報案，民眾表示在網路看到有人要賤賣PS5，市價至少1萬5000元，對方卻誆稱男友買來後沒時間玩，以1萬元標售，但依言匯款後，對方卻不斷推託，一下說物流塞車、一下說貨已寄出再等等，最後則是失聯、封鎖。

警方經循線追查，發現有30多位民眾，遭5組帳號，以類似的遊戲機、限量球鞋方式詐騙，經分析IP及銀行帳號，日前鎖定吳女、葉男，在宜蘭兩人逮捕到案。

兩人警訊時，辯稱八大因疫情停業，失業缺錢情況下，某次看新聞發現網拍生意，在疫情期間急速增長，才想透過這種方式詐財，警方偵訊後，依詐欺、洗錢防制法等罪將兩人移送法辦。。