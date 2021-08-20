心碎一幕...忍骨肉分離之痛 幼兒交撤退美軍帶離阿富汗

塔利班進入阿富汗首都喀布爾，讓20年來美國軍方在阿富汗耗費近1兆美元納稅錢、賠上數千條美國人命的經營毀於一旦，不少外媒形容美軍顏面掃地，美國總統拜登聲望受損。對此，資深媒體人陳文茜預言，拜登陷入了擔任總統7個月以來最可怕的日子，而且可能伴隨其一整個任期，並且可能徹底結束拜登連任的機會。

8月15日，塔利班士兵突然出現於阿富汗首都喀布爾城市外，城外一大片擁有美製武器的阿富汗軍隊直接繳械投降，阿富汗總統甚至也跑了。陳文茜今（20日）在臉書稱，以上所有發生的這一切，都不在美國主要軍事情報機構交給總統的預測範圍，他們給拜登的報告指出：美國撤軍之後，阿富汗軍隊至少可以撐15至18個月，但最終塔利班戰勝，不可避免。

陳文茜認為，這是一個沒有邏輯的推論，如果塔利班上台不可避免，軍隊為何而戰？為未來自己被斬首報復而戰嗎？無論如何，拜登及全球被認為無所不能的軍事情報單位，做了如此的判斷，他們原本的結論是美國可以有秩序的撤軍，如今成為恥笑、愚蠢的代號。

陳文茜引用外媒《CNN》報導，指出15日周日，大部分時間，華盛頓的政府官員都難以確定喀布爾當地究竟發生了什麼。據知情人士向CNN透露，包括國務卿布林肯和國防部長奧斯汀在內，以視訊向國會緊急通報，但也只能提供大致輪廓。

當拜登當天獲知阿富汗最新情勢時，他正獨自一個人坐在大衞營，陳文茜稱，那一刻開始，拜登陷入了擔任總統7個月以來最可怕的日子，而且可能伴隨其一整個任期。從15日至16日，拜登在國內或是國外，所有最可靠的盟友，紛紛指責他領導無方，並陷美國長期聲譽於損害。

陳文茜表示，尤其16日早上，絕望的阿富汗人緊緊抓住一架即將起飛的貨運飛機的機身，其中一些人在起飛後墜落身亡，這讓拜登和他的助手們，心碎且首度動搖了處理危機的信心。於是，拜登當天敲定全國談話，並飛回白宮發表演說，他承認阿富汗政府的垮台比預期的要快，但拜登的言論幾乎沒有讓批評者平靜下來。

陳文茜認為，拜登的助手仍然相信，絕大多數公眾支持總統從阿富汗撤軍的決定，一旦最初的混亂過去，這場永遠沒有結束戰爭、但必須結束的戰爭，終會引起美國人的共鳴或是諒解，並試圖強調其他成就，比如新的大流行時期的低失業救濟申請，還有疫苗接種率回升，但這些都被阿富汗令人震驚的畫面、美軍顏面掃地、及關於阿富汗人的悲傷掩蓋了。