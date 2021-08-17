夏和熙堅持不素顏見人。（三立提供）

33歲夏和熙近日接下美妝節目《女神降臨》主持棒，17日接受媒體線上訪問，身為保養達人的他，驚曝家中有超過300罐保養品，還會分給媽媽和姊姊用，最高紀錄曾在百貨公司周年慶時狠砸20萬囤貨。不只被化妝師笑虧跟女藝人的化妝時間一樣長，夏和熙更是只要出門就絕對不會素顏，電視台門口的警衛都未曾看過他沒帶妝的模樣，他解釋不是因為自己素顏太可怕，而是會突然很沒自信，所以疫情期間在家為了要有儀式感，也會化點淡妝。

夏和熙說自己連坐長途飛機，擔心素顏會被空姐看到，都會擦隔離霜、畫眉毛，連跟不熟的朋友出遊，也會至少畫個眉毛。他分享今年錄製《綜藝玩很大》要外景過夜，和KID睡同一間，擔心早上會被突擊房間，所以凌晨4點就起床化妝，雖然後來製作單位剛好沒有安排該橋段，但還是讓吳宗憲驚呼「怎麼早上起來就這麼有精神」，夏和熙笑說「我一定都會比別人早起，讓他們一張眼看到我，就是完妝的樣子」。錄製《全明星運動會》第一季時，也都帶妝運動，游泳項目還有自己一跳下水不暈眼妝的技巧。

國高中時期就超愛美的他，也有過相當慘痛的經驗，夏和熙表示在拍畢業照前夕原本想好好保養一番，結果不小心買成身體乳液擦在臉上，還用了整整一周，導致最後滿臉豆花。也曾在國外住到不乾淨的飯店，導致側睡的他，右臉整個爛掉。至於有沒有打算接受微整形，他說自己平時是有在做相關的保養，也曾想要割雙眼皮和墊下巴，不過經紀公司不允許，「如果可以我最想抽脂，因為我側臉的雙下巴很嚴重，我有特別詢問過這塊脂肪是最難處理的地方」。

疫情期間，他和Apple一起合資的咖啡廳也受到非常大的影響，不過很有生意頭腦的他，靈機一動建議把咖啡包放到網路上賣，才稍微打平一點支出，下月適逢中秋節，也有推出咖啡禮盒，雖然不清楚其他股東有沒有申請紓困，但他笑說平時就很常自救，自掏腰包買店內的咖啡請客救業績。疫苗的部分已上網預約，但還沒打，也沒有特別挑選哪個廠牌的疫苗，夏和熙說「就覺得覆蓋率越高越好，我能排上就謝天謝地了，今年心願就是可以健康出門。」《女神降臨》18日起，每周三晚上8點同步於Vidol官網、YouTube播出。