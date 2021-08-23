媒體報導，台積電美國廠基礎建設工程重要組件將以海運運輸，自台灣運往美國。陽明回應，台積電艙位需求龐大，屆時應由多家船公司一起合作運送，陽明將全力配合這項重大業務。

經濟日報報導，台積電加入海運「搶櫃」行列，台積電拍板美國新廠無塵室等基礎建設工程必要組件將採用「台灣製造整廠輸出、美國組裝」策略，將透過海運從台灣運往美國。

報導指出，估計將要使用4000至5000個貨櫃，運輸總花費至少新台幣30億元起跳，第一批部件力求今年10 月裝櫃啟航。

陽明回應，台積電早已委托物流公司向各大船公司詢問艙位。由於數量非常龐大，且集中短時間一起出貨，沒有單一船公司可以單獨承運，屆時應由幾家船公司一起合作運送，陽明將會全力配合這個重大業務。

長榮對此不予回應；貨攬業者指出，目前尚未聽說相關消息。

航運族群今天走強，貨櫃三雄全面勁揚，萬海攻上漲停板248元，長榮上漲9%，至144.5元，陽明至142.5元，上漲9%。

散裝航運同樣強勢，四維航、台航、慧洋-KY、新興、裕民等個股全數攻上漲停價。

BDI指數20日突破4000點關卡，至4092點，日漲2.92%；各式船舶日租金走強，海岬型船舶日租金來到4 萬9731美元，逼近5萬美元大關，日漲幅5%，巴拿馬極限型船上漲281美元，日租金達3萬4063美元，超輕便極限型船上漲433美元，來到3萬6036美元。