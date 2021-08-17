為攻佔細胞治療的全新醫學領域，外貿協會與財團法人生物技術開發中心合作，今日(17)舉辦「台灣再生醫療綻放奇蹟-建構細胞醫療產業鏈邁向全球」線上座談會。邀請我國再生醫療領域的產學研專家與再生醫療產業代表共同座談，涵蓋細胞治療臨床應用、自體／異體細胞製程開發、委託開發製造(CDMO)、細胞培養關鍵物料及產業周邊整合方案。會中期許未來再生醫療能吸引國際病患來台，發展為下一座護國神山。

前衛生署長、生物技術開發中心董事長涂醒哲表示，未來將從「深化臨床醫師合作機制」、「實體腫瘤CAR-T細胞治療技術」及「低免疫原性誘導型多能幹細胞iPSC」等三個面向推動再生醫療產業。期待透過與貿協結盟，促成與台灣廠商的國際合作。

對此外貿協會董事長黃志芳表示，再生醫療是台灣推動國際醫療的利基，有機會吸引國際病患來台治療，貿協致力於運用數位科技，打造不受疫情影響的國際推廣平台，希望將我們最優質的醫療生技產業推向國際舞台。

本次座談中針對「細胞治療國際授權概況」和「台灣新特管辦法如何加速細胞治療產業發展」二議題，邀請科睿唯安顧問趙宇葳，以及台灣肝臟移植名醫，中國醫藥大學校務發展委員會執行長鄭隆賓做專題演講。鄭隆賓以臨床醫師角度，探討體外共同培養樹突細胞(DC)及細胞激素誘導殺手細胞(CIK)，進行病人之DC-CIK合併療法，強化對癌症的療效為例，說明新特管辦法如何鏈結醫療及生技產業，也期許再生醫療產業成為台灣的下一座護國神山。

此外，在專家對談部分則深入分析探討台灣細胞治療的優勢與面臨的問題，以及如何運用醫療優勢，推動產業鏈之發展和國際化，帶動產品輸出爭取龐大商機。