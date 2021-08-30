大陸自今年3月嚴控鐵路規劃建設專案審批之後，大陸國家發改委近半年未批復新建鐵路項目。最近這一局面被打破，批復今年以來首個鐵路專案的成渝中線鐵路（含十陵南站）可行性研究報告。該專案路線規劃正線全長292公里，設計速度350公里／小時，項目總投資692.73億元人民幣。

據第一財經報導，目前成都和重慶之間有成渝高鐵、成遂渝鐵路2條路線。而成渝中線高鐵所規劃的路線，則是在這2條路線中間取直線連接成都和重慶。起點從重慶樞紐重慶北站，經重慶科學城、銅梁、大足、安岳、樂至、簡州新城，到達成都樞紐成都站，規劃年輸送能力為單向每年3200萬人。

今年3月，大陸國務院辦公廳轉發國家發改委等單位印發的《關於進一步做好鐵路規劃建設工作的意見》，被認為是對近年的高鐵建設熱潮進行適度控制，收緊審批。

該《意見》主要針對地方存在的片面追求高標準、重高速輕普速、重投入輕產出，以及鐵路企業面臨經營壓力較大、債務負擔較重等問題，對規劃新建高鐵專案提出明確的規範性要求，設置多個門檻。