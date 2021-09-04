宜蘭市長江聰淵（左二）重申支持「宜蘭站」的立場。（胡健森攝）

高鐵宜蘭站場址至今不明，也導致更多的問題逐漸發酵，在4日的一場針對高鐵延伸宜蘭計畫的座談會中，與會人員除了對於高鐵宜蘭站場址問題依舊是各說各話，更有人進一步質疑這項計畫的必要性，也恐將讓高鐵延伸宜蘭計畫徒增更多變數。

「高鐵延伸宜蘭監督聯盟」4日舉辦一場座談會，原先邀請鐵道局、縣政府等多個官方、民代及縣內數個公民團體一同參與討論，但最後官方部分僅有宜蘭市長江聰淵親自與會，因此這場座談會最後只淪為一些人各抒己見，但缺乏指標意義及代表性的談話會。

有一名與會人員說，她在美國住了30年，之後回到台灣在北部住了兩年，感覺生活太緊湊，最後選擇在宜蘭定居，她認為永續慢活的田園生活才是她想要的生活環境，她並反問說，要滿足生活需要「到底要多快才算是快」？她並以雪山隧道為例，表示自從雪隧開通以來，每天看到的都是不方便，不僅是開車、停車問題多，飲食等各方各面也都不方便。

還有一名年輕的與會人員表示，宜蘭人長年堅持的「宜蘭價值」是無庸置疑的，但當她從新北移居到宜蘭，看到一塊塊農地被水泥建築填滿時感到非常心痛，難道真的這麼需要發展嗎？「宜蘭不是台北人後花園，而是台北人需要宜蘭的環境來療癒心靈」，當宜蘭發展成跟台北一樣，宜蘭也就不吸引人了。

另有人表示，高鐵計畫的取代性極高，根本可以透過改善台鐵直接取代，也不會衍生出破壞環境的問題，會中甚至還臨時舉辦一場表決，結果與會者有超過8成舉手「反對」高鐵延伸宜蘭計畫。

宜蘭市長江聰淵則再度重申，如果將高鐵宜蘭站選在「宜蘭站」，現成就有超過25公頃的國有土地，可以減少徵收民地造成的民怨及成本，而宜蘭站已經陸續投入超過20億元在接駁交通上，一但選擇了四城站，難道還要在投入那麼多的經費在交通接駁上嗎？江聰淵進一步指出，西部高鐵站已有幾個徹底失敗的例子，雖然有所謂的回饋計畫、新造鎮計畫，但實際上在晚上8點之後就變成了「空城」，還要宜蘭還要重蹈覆轍嗎？

日前曾公開質疑中央立場的民進黨籍立委陳歐珀則說，過去專家做的綜合規劃都是「宜蘭站」優先，今年5月他在質詢交通部長王國材時，得到的答覆也是以「宜蘭站」為主，沒想到交通部8月的簡報卻突然改成屬意「四城站」，這是行政院「政治凌駕專業的決定」，讓人無法接受。