今開放第八輪AZ預約接種，但有不少網友抱怨，好不容易登入平台，卻顯示接種站已額滿。（圖／翻攝自Dcard）

第八輪AZ今開放預約，但除了平台當機引發民怨外，不少網友也留言抱怨說，好不容易登入平台，卻發現多數的接種站都額滿了，甚至還有居住在高雄的民眾必須跨縣市到台南打疫苗，點燃網友們的怒火。針對此事，指揮中心指揮官陳時中說，每個縣市應該都會打得到，但要侷限在某個區域附近打可能有困難。

一名男網友今在Dcard上發文表示，終於開放年輕人登記AZ疫苗了，但早上要進去預約接種，平台先是當機，顯示「系統維護中，請稍候再試」。好不容易登入平台，卻悲痛的發現許多時段和地點早就已經額滿了，讓他吐槽說「真的是謝謝政府」。

貼文引起網友熱烈討論，「比學校選課系統還爛喔」、「我要選施打地點，它就跳針說什麼『此行政區無施打地點』有人跟我一樣嗎？」、「網站爛到無語」、「我點好久終於有地點可以打，但是所有時間都額滿」、「選了好幾個區域都額滿，到底是有哪裡可以打？」、「施打站一下子就額滿了，大家才會在開放的時候用搶的」、「刷了半個小時，結果全額滿」。

甚至還有網友爆氣直呼自己根本約不到，只能跨縣市打。「我是彰化人，我後來選去台中打」、「高雄人最後得去台南市區打，高雄連偏鄉地方都沒有了」、「我是雲林人，但約不到雲林最後登記到嘉義」、「我已經要到外縣市打了」。

針對民眾抱怨居住的縣市預約都額滿了，只能跨縣市預約，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，每個縣市應該都會打得到，因為疫苗分配是按照這樣分配的，但要侷限在某個區域附近打可能有困難，這部分很抱歉。