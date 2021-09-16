台灣之星今日也正式公布iPhone 13系列預購優惠方案，挑戰5G吃到飽資費與手機專案價雙雙市場最低價：(1)帶舊機來換新iPhone，市場折最多、(2)業界最低5G吃到飽資費門檻，月租$999起，(3)也針對老客戶推出限定優惠：台灣之星對老客戶最好，免帶舊機，年資越久折扣越多，最高可折$13000，現在續約換新iPhone最划算。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，今年推出的iPhone 13系列，整體功能全面升級，在台灣的價格上相較過去有感下降，最多便宜$2600；同時，以目前預約留資料的狀況、相較去年iPhone 12同期成長3倍，顯見iPhone 13受到高度期待。

台灣之星也觀察到，用戶中有76％使用iPhone手機，以消費者的平均換機週期，新機往往吸引2~4代的iPhone用戶置換，是保證的基本盤，加上第一波到貨量看起來會比去年充裕許多，且台灣之星5G吃到飽資費比三大便宜$400，相信應該會帶動此次新iPhone的整體銷量，成為我們今年底達成50萬5G用戶數目標的重要推力之一。

秉持提供消費者最公平、合理資費方案的初衷及「全民5G」理念，台灣之星全新iPhone 13系列預購資費，最低5G月租$599起就可入手最新iPhone 13；月租$799起，除可享4G上網吃到飽，還可再享台灣之星獨家「用到5G才付錢、每月最高只要加$200」，相當於最低月租$999起，就可享5G不限速上網吃到飽的極速飆網體驗，不僅每月月租費相較其他業者便宜$400，且搭配舊機換新機方案，除原有之舊機回收金外，手機專案價還可享最高再折$8000優惠(限新申辦，舊換新加碼最高再折$6000＋攜碼申辦最高再折$2000)，並享語音網內互打免費、網外贈送最高300分鐘優惠。

舉例來說，攜碼申辦iPhone 13全系列搭配月租$1399資費方案，綁約30個月，於預購期間帶iPhone 12 Pro Max(512GB)到台灣之星門市，除享原舊機回收金$26600外，再享舊換新加碼折扣$6000及攜碼折扣$2000，總計最高現折$34600，等同以$0帶走最新iPhone 13 Pro Max(512GB)新機。

台灣之星對老客戶最好，免帶舊機，依老客戶的年資及T-Club禮程星等搭配指定資費即享額外手機折扣：(1)年資越久折扣越多，最高折$7000；(2)紫.金.鑽星VIP於網路門市申辦，除原有年資折扣外，可享疊加T-Club禮程星等折扣，依星等不同，總計最高折$13000(年資折扣最高折$7000＋星等折扣最高折$6000)，成功續約滿7天再享加碼尊榮禮遇，現在續約換最新iPhone 13最划算。