「元大特選電動車N」近日即將上市掛牌，發行價格5元，發行期間為10年，預計於2031年到期。元大證券指出，該檔ETN最大的特色在於只要投資約5000元，就可一手掌握未來10年臺灣電動車產業行情，搶先投資未來重點產業。

「臺灣指數公司特選臺灣電動車產業鏈代表報酬指數」（IR0135）是從臺灣電動車產業中，選取上市、上櫃合乎採納標準的電動車產業股票做為成分股。「元大特選電動車N」與這檔報酬指數漲跌幅度完全連動，意即理論上指數漲跌多少，元大特選電動車N就漲跌多少。

由於全球面臨極端氣候及嚴重空污的衝擊，加快各國環保救地球的覺醒，歐洲部分代表性國家更積極的將禁止傳統燃油車上路期限提前至2030年。美國總統拜登日前也火速簽署行政命令，宣布將在2030年達成純電動車、燃料電池車及油電混合車占美國新車總銷量五成目標，且將嚴格要求未來上路車輛的排放標準。

元大證看好，在各國積極減碳時程宣示推動下，電動車成長勢不可擋，全球將迎來電動車產業十年大商機。

此外，電動車崛起帶動百兆商機噴發，而發展電動車關鍵技術之機電、資訊、網路、電子工程正好是台灣的強項，順勢切入電動車供應鏈可為台灣帶來無窮的機會，不管是整車、系統、電池、電控、馬達、感測、半導體、光電、顯示器及智慧IC供應鏈等，都擁有龐大的全球競爭力，電動車產業將成為台灣未來投資的新藍海。

「元大特選電動車N」成分股目前包括台達電、群創、研華、友達、微星、緯創、正新、致茂、新普、佳世達、東元、貿聯-KY、和大、致伸、亞光、裕隆、威剛、三陽工業、中華、正崴共20檔股票，皆是鎖定以電動車為高度發展重心的關鍵企業。

元大證表示，想一次買進這20檔成分股股票，可能需要投入數百萬元資金，而「元大特選電動車N」目前投資一張約5000元，就可以達到完全追蹤這20檔臺灣電動車產業成分股股票的效果，小資族和沒有時間看盤選股的投資人皆能輕鬆入手。