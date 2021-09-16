日本政府近日宣布將提供台灣第五批AZ疫苗50萬劑，由於日本方面多次伸援手送疫苗給我國，總統蔡英文透過臉書表達感謝，並表示會和日本繼續相互扶持面對疫情挑戰。不過，因日本近期同受疫情影響，有日媒報導急需血氧機，駐日代表謝長廷表示，將提供1萬台血氧機及約一千台製氧機給日本，作為回報。

謝長廷今(16日)透過臉書表示，欠錢太多會破產，但其實欠人情太多也一樣，朋友的支援要互相才能平衡持久。日本連續五次捐贈友誼疫苗，台灣政府及民間也都以各種方式表達感謝和回報。

謝長廷並提到，最近日本媒體報導在家療養的病患急需氧氣機，台灣很關心，今天我們特別提供日本一萬台血氧機及約一千台製氧機給日本，由日華懇的古屋圭司會長、幹事長岸信夫及副會長衛藤晟一代表接受。

最後，謝長廷坦言，現在日本國會面臨改選及黨總裁改選等最忙碌的時候，很感謝他們來參加，見證台日間的良心善的互動。

日本首相菅義偉 在推特發文致謝。(圖/翻攝自 菅義偉推特)

日本首相菅義偉對此在推特發文致謝，並表示，每次面對自然災害和疫情的威脅，日本與台灣向來本著人道主義精神同心協力，在這之中也培養出了堅定的友情。我們會在有需要的醫療現場珍惜使用台灣朋友捐贈的器械。謝謝台灣。