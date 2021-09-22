蓮霧產區農民與農會，盼農委會針對大陸蓮霧禁銷令拿出相關配套。（林和生攝）

大陸海關總署20日起祭出台灣蓮霧禁銷令，中秋連假後首日，農委會隨即到產區舉辦座談會，目標要將1000公噸蓮霧外銷數量轉往其他國家，並瞄準五倍券商機，可望透過電商平台，在國內消化3500公噸鮮果，官員向農民喊話，要大家「免煩惱」、政府已做好配套。

農委會22日上午於高雄區農改場舉辦農民座談，邀集產區農會、農民及地方政府進行說明，農糧署副署長姚志旺指出，過去蓮霧外銷總數約5000公噸，其中9成皆銷往對岸、約4500公噸，現階段希望將1000公噸轉往新加坡、日本等市場，剩餘3500公噸則由內銷消化。

此次蓮霧禁銷對六龜農民首當其衝，每年高雄約3000公噸子彈蓮霧銷往大陸，農友陳繼弘無奈地說，此刻談外銷及電商行銷都緩不濟急，既然遇到問題，如何輔導農民轉種？才是長遠解決之道。

且若真改種其他品種或作物，可能面臨2年無法收成情況，怎麼協助農民度過難關，希望能一次講清楚。

立委鍾佳濱辦公室主任謝捷晃也直言，面對蓮霧禁銷令，農委會總把年初鳳梨成功因應的案例拿來套用，但鳳梨耐儲放且加工品項多元成熟，蓮霧根本不能相提並論，也擔心未來有更多水果品項遭封殺，建議農政單位能思考全面性的因應對策。

但南州鄉農會總幹事黃俐甄對此則顯得老神在在，她強調，畢竟目前不是盛產期，現階段農民就是做好種植及燻蒸處理工作，同時找到外銷貿易商接口，從現在起到產期還有一段時間，「相信還有時間因應」。