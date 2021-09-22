台大醫院新冠肺炎重症個案的整合復健照護成效視訊線上記者會。圖台大提供

台大醫院整理重症染疫後常見的7大後遺症，包含肺受損、體能退步肌肉無力、語言溝通、瞻妄與認知障礙、吞嚥困難、焦慮憂鬱、日常生活自理困難等。圖／擷取自台大醫院記者會

新冠肺炎病毒不只會感染肺部，若不幸為重症，就算幸運撿回一命，康復後往往還有一段復健路。台大醫院過去三個月收治多名新冠重症患者，發現染疫後常出現7大後遺症：肺功能受損、體能退步肌肉無力、語言溝通問題、吞嚥困難、瞻妄與認知障礙、焦慮與憂鬱、日常生活自理困難。

台大醫院今天宣布成立「新冠肺炎長期追蹤整合門診」，起因來自2020年1月收治第一例新冠肺炎確診病患後，期間歷經今年5月的本土疫情，台大重症醫療團隊觀察，有些個案不幸發展成為重症，需要使用呼吸器或住進加護病房，出現多面向的復健需求，而研究顯示復健可有效協助患者提升功能以及生活品質。

台大醫院過去3個月來，收治5名重症個案入住復健部病房，平均年齡為73歲，最年長為89歲，均有糖尿病、免疫系統、肺部疾病等長期慢性病，這群長者距離發病時間平均為2個月，康復後卻開始面對多重症狀，包含肌肉無力、容易喘、血氧偏低、行走困難、日常生活自理困難，甚至有2人出現情緒低落或嚴重認知障礙。

台大醫院復健部主治醫師梁蕙雯指出，住院過程中，復健團隊提供客製化的治療策略，大多病人運動時血氧偏低，需要在復健過程中隨時監控，團隊便鼓勵病人進行高重複、低負荷的運動，並學習配合例行功課與自我評估身體狀況的技巧，調整活動強度；另外，復健團隊還充分運用影片與圖示教導，讓病人與家屬了解改善居家環境與照顧者技巧，提升自理日常生活的能力。

梁蕙雯說，經2到4周的密集復健，這群長者都有顯著進步，且全部順利移除管路，肌肉力量、行走能力與日常生活自理也都看到良好成效，代表日常生活獨立能力的巴氏量表分數進步皆超過30分。

一名85歲的老先生，成功達成爬樓梯的目標、順利返家；至於最年長的89歲老先生，更從完全臥床、譫妄混亂，回復到拔除鼻胃管，可以溝通，並能在陪同下使用單拐在室內行走，讓家人放心照顧。

梁蕙雯指出，新冠病毒不只會攻擊肺部，出現肺纖維化而已，還可能造成神經病變、免疫受損、凝血異常以及腦部發炎等現象，因此就算順利康復，後遺症也可能十分棘手跟複雜。

台大醫院強調，國外研究跟台大的經驗都發現，新冠肺炎可能留下一些慢性的副作用，比如體能不足、疲勞、疼痛、情緒障礙等，且不限於重症個案，病人返家之後，可能發現重返工作或日常生活仍有未解決的問題，可以到復健部門診，由團隊評估復健。