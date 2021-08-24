貪念是人性中的一種原始慾望，一旦利益當前，幾乎沒人有辦法不動心。搜狐網命理專欄點名，生肖屬鼠、虎、豬的人本性最貪心，他們天生慾望無窮，雖然有上進心，但若總是見錢眼開，長期下來恐被貪念反噬，得不償失。

▍1.生肖鼠

屬鼠的人很缺乏安全感，而最能帶給他們安全感的東西就是金錢！不管面對的對象是誰，他們認為能談錢就盡量別談情，因為談感情真的太傷錢了，唯有不斷累積財富，才能讓他們的心安定下來。而在賺大錢的同時，他們也很捨得花錢，是個慾望不斷、出手揮霍的人。

▍2.生肖虎

屬虎的人舉手投足都散發著王者風範，他們很執著於追求社會地位，為了在生活中掌握更高的權勢，他們會想方設法攀龍附鳳，希望爬到最高的位置，但是他們常常見錢眼開，看不透什麼才是所謂的巔峰，所以總是一路追尋，慾望大到怎麼樣都無法滿足，最終恐喪失自我。

▍3.生肖豬

屬豬的人很現實，他們是天生的享樂主義者，渴望過上高品質的生活，嚮往擁有奢華的物質，會為了享受而想盡辦法去賺錢，累積更多的財富，但也有部分屬豬的人個性比較懶散，總是好吃懶做，只想享受卻不想付出時間努力，成天幻想著不勞而獲，有時還想從別人身上占便宜，利益當前就會露出貪心的本性。