來到新的一周，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布本周最幸運生肖，屬鼠、牛、虎、狗、豬的人這周好運常伴身邊，努力就能有收穫，財運、事業運都明顯上升，屬豬的人還能兼顧賺錢和戀愛，日子過得非常順心。

▍1.生肖鼠

屬鼠人面對生活的態度很樂觀，很少能見到他們沮喪的樣子。周四「六合」，周日「三合」，事業上能獲得金錢和名譽地位，認真努力做事就會有回報。財運方面，行銷、業務類型的工作業績特別好，做生意的有機會入帳大筆盈餘。

▍2.生肖牛

本周屬牛人無論做什麼，都能碰到很多令人開心之事。周三「六合」，有很多隱形的貴人，在他們的幫助下事業會有很大的突破，可謂是八面威風，工作穩定，有人相助做出傲人的成績，在行業裡名聲大旺，鴻運當頭，令人羨慕。

▍3.生肖虎

屬虎人本周運勢紅紅火火，求財進展如意。周一「三合」，周二「六合」，這幾天有發財的機會，必能大賺特賺。賺錢特別的順利，只要好好把握機會，大膽投資，收益有望翻倍，上班族也能因出色表現而領到豐厚的獎金。

▍4.生肖狗

屬狗人周五「三合」，周六「六合」，好運氣常伴身邊，只要積極努力就能有收穫。求職者得貴人給介紹工作，才華有機會得以施展。思考能力和邏輯思維能力都很強，對未來有把握，沒有意外事發生，生活很順心。

▍5.生肖豬

屬豬人擁有超強的商業大腦，賺錢能力一流，本周心想事成，運氣好的不得了。周五「六合」，周六「三合」，錢財輕鬆飄進口袋。人財兩得，周一有「天喜」桃花到來，單身者容易遇到心儀的對象，有機會談戀愛。

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