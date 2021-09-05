明日（6日）即將迎來鬼門關，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團分析，生肖屬兔、牛、蛇、雞的人在鬼門關後容易漏財，建議要好好管理個人收入與支出，若想投資或創業也要多方評估再出手，否則財運恐怕會跟著鬼門一起關。

▍Top4 生肖兔

屬兔的人在鬼門關後會在學習進修方面破財，你會對許多課程躍躍欲試，可能因此花費過多金錢，倘若上完課你就鬆懈、漸漸停擺，沒有認真落實到生活當中，所有的心血與學費就會付諸流水，小孟老師提醒，學習新事物固然是好事，但還是要量力而為，建議每年擬定1個目標，找出最需要的去做就好。

▍Top3 生肖牛

屬牛的人在鬼門關後會因無法拒絕他人而破財，例如朋友約吃飯聚會、同事揪團購，你很容易被他人影響，或許你覺得這是小錢，但聚沙成塔不容小覷。小孟老師建議，應事先訂好每月的存錢目標，領薪水時馬上把錢存起來，在現金有限的情況下，有助提升控管能力。

▍Top2 生肖蛇

屬蛇的人很懂得過生活，在鬼門關後會在飲食娛樂方面破財，因平常工作壓力大，你會透過聚餐、網購、按摩等方式釋放自我，並時常購買好東西犒賞自己。小孟老師指出，面對問題方可對症下藥，找出解決壓力的方法，才能避免一直漏財。

▍Top1 生肖雞

屬雞的人在鬼門關後會在創業、投資上破財，如果近期想創業當老闆，請務必三思而行，謹慎做好多方考量，從租金、特色、巿場是否飽和都要考慮；想投資的人更要小心，除非有十足的把握，否則恐怕淪為花錢買教訓。小孟老師建議，與其拿血汗錢去賭，不如先培養第二專長。