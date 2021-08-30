【愛傳媒藺奕專欄】頭七之後，丈母娘就真正的離開了，翻開她手機裡的步行紀錄器，只差幾百步就回車上、就全然地安全了，孰料最後身影竟是，倒在新竹南寮遊客服務中心的監視器裡。

清晨6點50分，遭受攻擊的時間，在平日早起的妻的心裏，每天早上都會有一個可怕的時刻降臨，那一刻沒有雀斑與小熊、失去玩偶和母親。

事過境遷。丈母娘的故鄉台灣，晴空還是那個晴空，月光在白雲之中融化、閃爍，星象還是那個星象，北斗還是北斗，幾縷星光伸出雙手，雖然有些朦朧。

新竹南寮的海風還是那樣的風，雲還是那樣的雲，沙地還是那方沙地，雖然表面已經支離破碎。而我一生的信仰裡，正義的河流還是豐沛，雖然支流乾枯、或是改道。

假日的濱線，人們還是帶孩子去放風箏、踩協力車，信眾一樣在城隍廟祈求平安，新竹海風吹拂的米粉，在夏日豔陽直射之下，依然曬得一地米白。

水鳥溼地的生禽，依然自在地作息，花嘴鴨在河道蜿蜒曲折如蛇似的柔順滑行，我滑動手機裡的訊息，丈母娘用相機紀錄下的這一切，再看一眼，天地有大美而不言，卻也永遠無言。

「誰能告訴我，這烏雲要散去，還需要多少痛的呼吸？」

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。