【愛傳媒藺奕專欄】她堅持留我下來手工押花。

「你做得很漂亮、很棒，沒有吃到邊。」老師站在身後對我說。

我其實也沒想到，人一專注，就像湖邊靜靜等魚來的夜鷺，承接大自然的力量和愛，給予的平靜是難以言喻的。

人到中年覺得平靜，其實很奢侈，每一段平靜，也都是暫時的平靜，忽然想問妳一些關於秋天的事，比如桂花的花期有多少天。山外翠綠，時光盲目有深意。

回家時才發現手袋裏有一張卡片「擁抱失去，反而獲得。」所有往事的倒塌，也許是為了更好的建設，想像自己明明飛行，卻感受風力突然鋒利了，許多疑問將你逼向貼地的高度，幾乎喪失原本飛行時和浮力的溝通感，肌肉的不協調、方向和風的不可控，原來啊，這才是哀喜中年的真正樣態吧！

挫折會來、也會過去，熱淚可以流下、也可以收起，若要前行，就必須離開現在停留的地方，通往不按字母順序排列的神性路徑。

作者為文學奬得主

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