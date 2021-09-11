【愛傳媒蔡詩萍專欄】寫作，是一個人的武林。但，從遠方，捎來的回應，卻往往令你，有「啊，其實孤獨的寫也是一種很有能量的姿勢呢！」的鼓舞。

知名的廣播人，老同事，維多叔叔，從美國西岸，傳了line給我，描述他在機上邊讀《我父親》邊落淚。

他父親早逝，他與母親相依為命，「父親意象」於是是一種成長過程中的遙望，他一直努力，也許也是在望向天際的星空時，不忘對那裡的父親，喊著：「我是您兒子，我一直很努力，沒有忘記您呢！」

我相信，滿天的星斗，一閃一閃，都在回答「維多叔叔」！

躲開Labor Day假期的人潮，這週末搭機到舊金山找大學同學敘舊，小飛機沒有娛樂設備，剛好可以翻閱早在google play上買好的電子書。不料在機上看著看著就掉眼淚了，我跟一位好友、也是不到二十歲父親就歿了的朋友聊過，我們都感慨如果有父親繼續關照地成長，不知道會不會少走一些錯路。

蔡伯伯有你們這些勳章一定感到十分驕傲，而我也羨慕蔡大哥有父親在旁，終能側記成一本「家」書。

說來也巧，美國9月9日剛好是父親第21年忌日，看看書也回望自己的過往，是有努力想當他的勳章，但當個好孩子真難、真辛苦，希望我父親知道我也有在努力。謝謝蔡大哥用心著墨這些關於父親的字句，真好。

作者為知名作家

照片來源：作者臉書截圖。

●經授權刊載，原文分享於作者臉書。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。